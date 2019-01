28 gennaio 2019- 18:03 Tumori: agopuntura contro dolore cure, studio Ieo su pazienti cancro seno In 124 saranno arruolate per confronto con terapia antidolorifica standard, risultati preliminari positivi

Milano, 28 gen. (AdnKronos Salute) - Può l'agopuntura aiutare a controllare e ridurre il dolore per le terapie anticancro, l'ansia e gli altri effetti avversi che, in varia misura, insorgono dopo ogni intervento chirurgico? L'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano punta a rispondere a questa domanda con un nuovo studio clinico. Missione: fotografare i benefici dell'agopuntura su questo fronte. Il punto di partenza sono i risultati preliminari su un gruppo di 15 pazienti che hanno dimostrato, spiegano gli esperti dell'Irccs, che l'agopuntura da sola ottiene un ottimo controllo del dolore, dell'ansia e degli altri disturbi correlati all'intervento.Nello studio clinico annunciato verranno arruolate in totale 124 pazienti, di cui 62 riceveranno la terapia antidolorifica standard e 62 la sola agopuntura. La ricerca è stata presentata al Congresso internazionale 'Dolore e Agopuntura' conclusosi ieri a Milano e organizzato dalla Società italiana di agopuntura e dalla Scuola di agopuntura So Wen. Lo studio punta a confrontare l'efficacia nel controllo del dolore tra l'agopuntura e la terapia antidolorifica standard post-operatoria nelle pazienti con tumore del seno di piccole dimensioni, sottoposte a intervento chirurgico conservativo in regime di Day surgery. "Ogni anno in Ieo circa 1.300 pazienti vengono operate nell'Unità di Day surgery senologico, dove ricevono una terapia completa senza una sola notte di ricovero in ospedale - dichiara Mattia Intra, Direttore Day surgery Senologia - Il nostro obiettivo è, ove possibile, ridurre l'impatto dell'intervento oncologico al seno sulla vita delle pazienti. Quasi tutte, il 99%, ricevono un trattamento chirurgico conservativo, e tutte sono sottoposte a terapia del dolore post-intervento, in dosi standard. Il 30% però richiede una dose aggiuntiva di antidolorifici nelle ore successive alla prima somministrazione". Per Intra si può "fare di più per ridurre l'invasività globale della chirurgia. Il nostro obiettivo è la riduzione massima possibile delle dosi di farmaci da un lato, e del dolore e gli effetti collaterali dall'altro. Per questo abbiamo pensato all'agopuntura, uno strumento utilizzato quotidianamente da molti Cancer Center americani, per esempio il Memorial Sloan Kettering, ed europei come il Gustave Roussy, per contrastare il dolore gli altri effetti avversi delle terapie oncologiche"."L'impiego dell'agopuntura sul dolore in generale e nel dolore post-operatorio in particolare è noto, ma non abbastanza diffuso in Italia, tanto meno in oncologia - aggiunge Agnese Cecconi, medico specialista in radioterapia oncologica e agopuntura Ieo - Lo svantaggio di questa mancata diffusione è tutto a carico dei pazienti italiani che solo in minima parte usufruiscono di questa antica metodica, impiegata da millenni in medicina. Eppure l'evidenza scientifica circa l'efficacia nella gestione del paziente oncologico non manca". E "nel giugno 2018 il 'Journal of Clinical Oncology' ha pubblicato le linee guida della Sio (Society for Integrative Oncology) approvate dall'American Society of Clinical Oncology (Asco) per l'utilizzo delle terapie integrate, fra cui l'agopuntura, per la gestione di sintomi e effetti collaterali della chemio nelle pazienti con tumore del seno". Su queste basi, conclude l'esperta, "l'Ieo ha scelto di offrire l'opportunità dell'agopuntura ai suoi pazienti e di sviluppare la ricerca in questa disciplina, molto promettente per una migliore qualità di vita del malato oncologico. Pensiamo che il nuovo 'studio di superiorità' dell'agopuntura rispetto alla terapia antidolorifica standard, aggiungerà un importante nuovo capitolo alla storia dell'agopuntura in oncologia".