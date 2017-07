Tumori: Aiom, la chemioterapia fa ancora paura a 7 italiani su 10

13 luglio 2017- 12:51

Roma, 13 lug. (AdnKronos Salute) - L'87% degli italiani sa cos'è la chemioterapia, ma per il 68% questi farmaci contro il cancro fanno ancora paura e il 78% ignora che oggi sono più 'dolci' rispetto al passato perché più efficaci e meno tossici. E' la fotografia del livello di conoscenza di una delle principali armi contro il cancro, scattata dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) in un sondaggio che ha coinvolto 1.010 cittadini. E per far capire come la cura farmacologica contro i tumori sia cambiata, la società scientifica ha realizzato il libro 'Chemioterapia 100 domande 100 risposte', disponibile sul sito www.aiom.it. Il progetto è stato realizzato con il contributo non condizionato di Sanofi Genzyme."Gli importanti progressi registrati negli ultimi decenni - sottolinea Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom - possono essere ricondotti ai continui passi in avanti nella prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori, che include a pieno titolo la chemioterapia, ancora oggi arma fondamentale e con aspetti di innovatività da non trascurare. Questo libro con le 100 domande e risposte sulla chemioterapia e sul 'pianeta cancro' vuole essere una guida per tutti i cittadini per comprendere a fondo la terapia che in più di 70 anni ha rappresentato il cardine della lotta ai tumori e che è ancora insostituibile nella cura della maggioranza delle neoplasie".Negli anni, continua Pinto, "sono state diffuse false informazioni o mistificazioni prive di fondamento per screditarne l'efficacia e allontanare o demotivare i pazienti. Contemporaneamente abbiamo anche assistito alla pericolosa diffusione di teorie pseudoscientifiche sulle cure miracolose del cancro. Sulla chemioterapia, inoltre, grava lo stigma di una cura con pesanti effetti collaterali che spesso fanno paura più del cancro stesso, reminiscenza del passato e molto lontano dalle attuali possibilità terapeutiche". Il sondaggio evidenzia la scarsa conoscenza degli italiani sull'evoluzione che ha interessato quest'arma: per il 53% non permette di condurre una vita "normale" e per il 37% è un trattamento ormai superato. "La chemioterapia - aggiunge Pinto - si è continuamente sviluppata e innovata, non è più quella di 30 anni fa, è più 'dolce'. Inoltre oggi abbiamo a disposizione trattamenti complementari che ne riducono in maniera rilevante gli effetti collaterali come la nausea e il vomito. Con le dovute differenze a seconda del tipo di tumore, dello stadio della malattia e della finalità della cura, sono disponibili terapie che non provocano la caduta dei capelli, altre che rispettano la produzione di globuli bianchi e rossi e piastrine da parte del midollo osseo, o sono meno impattanti per le mucose. Non è certamente una modalità di cura superata. Malgrado i progressi ottenuti con altre terapie, per esempio con i farmaci a target molecolare e l'immuno-oncologia, si continua a fare ricerca in quest'ambito".Oggi infatti, precisa l'esperto, "molti nuovi trattamenti sono somministrati in combinazione o in sequenza con la chemioterapia più tradizionale. Più armi insieme, quindi, per ridurre e migliorare i sintomi come dolore, dispnea, disfagia, prolungare la vita e migliorare le percentuali di guarigioni dopo la chirurgia in un sempre più elevato numero di malati". Nel 2016 in Italia sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore. E il 63% delle donne e il 54% degli uomini sconfiggono la malattia. Buona parte dei progressi compiuti dall'oncologia mondiale negli ultimi decenni sono stati ottenuti proprio grazie alla chemioterapia, che rappresenta ancora oggi una terapia efficace nel trattamento di alcuni dei tumori più frequenti come quelli del seno, del colon-retto, del polmone e della prostata. "Nel rispetto delle scelte del paziente - conclude il Pinto - i clinici devono lavorare per fornire ai malati corrette informazioni, sapendone ascoltare i bisogni, le speranze e le paure, per una piena condivisione del progetto di cura e per evitare perdita di fiducia o rinuncia alle terapie o che diventino preda di promesse terapeutiche infondate".