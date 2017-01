Tumori: cancro seno, Ieo al primo posto nella classifica Doveecomemicuro.it

31 gennaio 2017- 14:00

L'Istituto si conferma eccellenza nazionale, seguono Irccs Milano e il Sant'Anna di Torino

Roma, 31 gen. (AdnKronos Salute) - L'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano si conferma ancora una volta eccellenza nel campo della cura del tumore al seno: ad attestarlo è un'indagine del portale Doveecomemicuro.it, che ha preso in analisi le migliori strutture per la cura di questa patologia su tutto il territorio nazionale. Doveecomemicuro.it, si legge in una nota, mette a disposizione di tutti gratuitamente un database di oltre 1.300 strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate Ssn e oltre 700 strutture territoriali, con oltre 400 mila informazioni, dati aggiornati sulle prestazioni e sulle performance, ed è il primo motore di ricerca che aiuta i cittadini nella scelta della migliore struttura sanitaria per la propria salute e per quella dei propri cari, in tutti i campi, incluse visite e liste d’attesa.Nelle posizioni successive, il portale segnala l'Istituto nazionale dei tumori (Milano), l’Ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna (Torino), l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi (Firenze) e l’Istituto clinico Humanitas (Milano). La ricerca ha tenuto conto d'interventi chirurgici per tumori maligni alla mammella eseguiti in un anno (2015): un fattore chiave, perché più è alto il numero di interventi eseguiti in una struttura ospedaliera - spiega il portale - maggiore è il grado di esperienza e di sicurezza del trattamento offerto.Considerando non solo il numero di interventi ma anche altri indicatori di qualità clinica, come 'La proporzione di interventi eseguiti in reparti con volume di attività > ai 135 casi'; 'La proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella', 'Proporzione di interventi di ricostruzione, inserzione di espansore o impianto di protesi durante la stessa seduta dell’intervento chirurgico di resezione', emergono alcune strutture oltre a quelle sopracitate che, pur facendo volumi di interventi minori, sommando i vari indicatori relativi al tumore al seno sono a dei livelli qualitativi complessivi molto elevati tali da porli in forte evidenza. A tal proposito, il portale segnala l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, la Fondazione Maugeri di Pavia e l’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara.Per ogni struttura il portale offre una scheda dettagliata, in costante aggiornamento, con la valutazione istituzionale delle aree terapeutiche presenti, le certificazioni (come l’eventuale presenza del 'Bollino Rosa' - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna - e di Breast Unit - Centri di senologia multidisciplinari), le liste d’attesa e i servizi (come ad esempio la possibilità di ospitare i famigliari, i servizi di traduzione o l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta). La valutazione delle patologie e delle aree terapeutiche si basa sul confronto con i valori di riferimento nazionali, riconosciuti e validati dal ministero della Salute o dal Programma nazionale esiti (Pne).