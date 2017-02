Tumori: in Italia mille malati al giorno, i consigli per evitare 1 caso su 2

2 febbraio 2017- 12:56

Gli esperti del Cro di Aviano in vista del World Cancer Day, stili di vita chiave della prevenzione

Roma, 2 feb. (AdnKronos Salute) - Ogni giorno in Italia quasi mille persone si ammalano di cancro. Eppure "è accertato che quasi il 50% dei tumori può essere evitato mettendo in sicurezza la propria salute con scelte di vita sane e consapevoli". Lo ricordano gli esperti dell'Irccs Cro di Aviano (Pordenone), in vista del World Cancer Day 2017 che si celebra sabato 4 febbraio.Purtroppo i numeri di chi rischia sono ancora alti, spiega Diego Serraino, responsabile della Struttura di Epidemiologia oncologica del Cro: "Recenti indagini hanno dimostrato che circa il 27% degli italiani si dichiara fumatore, che uno su 3 è sovrappeso e uno su 10 addirittura obeso; il 17% eccede nel consumo di bevande alcoliche e il 32% non svolge attività fisica. Quanto poi al consumo di frutta e verdura nelle dosi consigliate (5 porzioni al giorno), la regola è seguita poco meno del 10%". A preoccupare gli specialisti dell'Istituto, "subito dopo il fumo", ci sono "le insane abitudini alimentari" con "un eccessivo consumo di cibi contenenti zuccheri semplici (dalle bibite gasate alla pasta o al pane raffinato), o di cibi ad alto contenuto di grassi animali (carni rosse e insaccati), e lo scarso uso di piatti a base di verdura". Le abitudini moderne "ci stanno allontanando dalla dieta mediterranea a base di olio di oliva, frutta, verdura, carni bianche, pesce e cibi non raffinati". Un altro nemico è "la bassa frequenza di attività fisica". "L'Istituto nazionale tumori attua politiche di prevenzione connesse agli stili di vita da diversi anni - afferma il direttore scientifico, Paolo De Paoli - Particolare accento è stato posto alla trasmissione di notizie scientificamente validate e per questo concretamente utili all'attuazione di stili di vita capaci di ridurre il rischio di sviluppare tumori". Ecco quindi i 4 consigli degli esperti del Cro:1) Non fumare è il singolo miglior modo per una persona di prevenire fino a 17 tipi diversi di tumore;2) Circa il 30% dei tumori è diagnosticato a persone sovrappeso, obese o a chi non svolge adeguata attività fisica (basta anche una passeggiata giornaliera di 30 minuti);3) Proteggere la pelle dal sole ed evitare l'abbronzatura artificiale riduce al minimo il rischio di sviluppare il melanoma;4) Vaccinare le giovani ragazze contro l'infezione da Papillomavirus umano (Hpv) le protegge dal tumore della cervice uterina.