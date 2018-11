27 novembre 2018- 17:02 Tumori: la storia, si fa tatuare volto del medico che l'ha salvato E' accaduto a Cordoba in Argentina

Roma, 27 nov. (AdnKronos Salute) - Un tatuaggio che copre tutta la schiena con il volto del medico che l'ha salvato dal tumore e il profilo dell'ospedale dove è stato ricoverato. E' quello che ha deciso di farsi disegnare sulla pelle il giovane Nano Salguero dopo essere stato curato dal dottor Paul Lada all'ospedale pubblico di Cordova (Argentina). "E' un gesto di riconoscenza e ammirazione per chi mi ha salvato la vita", ha affermato Salguero alla trasmissione televisiva 'El Show de la Manana'. Con 42 anni di carriera medica sulle spalle, Lada è rimasto colpito dal gesto del suo paziente. "Cerchiamo di fare il nostro meglio, ma non ho mai vissuto una sensazione come questa", ha spiegato Lada ai media argentini. Salguero è stato operato in una struttura pubblica per un tumore al colon-retto dopo essere stato in diverse cliniche private.