30 luglio 2019- 10:13 Tumori: Lancet, 11,5 mln di anni di vita sani rubati ai bambini nel 2017 L'analisi dell'impatto del cancro

Roma, 30 lug. (AdnKronos Salute) - Un dato scioccante: il cancro 'ruba' ai bambini circa 11,5 milioni di anni di vita in buona salute a livello globale ogni anno. E questo nonostante il numero di nuovi casi l'anno di tumore nei bambini e negli adolescenti (tra 0 e 19 anni) sia relativamente basso: circa 416.500 a livello globale nel 2017. Le stime dell'impatto della malattia in termini di anni di vita in salute arrivano dal primo Global Burden of Disease Study, un lavoro mirato a valutare il 'peso' del cancro su infanzia e adolescenza in 195 Paesi nel 2017, pubblicato su 'The Lancet Oncology'.I bambini nei paesi più poveri affrontano un onere sproporzionatamente alto - che contribuisce a oltre l'82% del peso globale del cancro infantile - equivalente a quasi 9,5 milioni di anni di vita in salute persi nel 2017. La maggior parte (97%) di questo carico è legata alla morte prematura, circa il 3% alla riduzione della qualità della vita.Lo studio stima il numero di anni di vita sana che bambini e adolescenti con un tumore hanno perso a causa di malattia, cure, disabilità e morte prematura. Tuttavia, la disabilità nei bimbi sopravvissuti al cancro è limitata ai primi 10 anni dopo la diagnosi, quindi il carico globale del cancro infantile è probabilmente sottovalutato, dicono gli stessi ricercatori."Valutando il peso globale del cancro infantile attraverso gli anni di vita in salute persi, possiamo comprendere in modo più completo l'impatto devastante del cancro sui bambini a livello globale", afferma Lisa Force del St Jude Children's Research Hospital negli Stati Uniti, che ha condotto la ricerca in collaborazione con l'Institute for Health Metrics and Evaluation. "I nostri risultati sono un primo passo importante per stabilire il peso del cancro che colpisce i bambini", continua. Dallo studio non emergono solo ombre. I piccoli pazienti che vivono in Paesi ad alto reddito tendono infatti ad avere una buona sopravvivenza: circa l'80% sopravvive 5 anni dopo la diagnosi. Ma questi miglioramenti non si registrano nella maggior parte dei Paesi a basso e medio reddito, dove la sopravvivenza è di circa il 35-40%, ma alcune stime suggeriscono che potrebbe essere più bassa: circa il 20%. "Il miglioramento della sopravvivenza richiederà una notevole pianificazione da parte dei responsabili politici per garantire sistemi sanitari ben funzionanti in grado di diagnosticare queste patologie e curarle precocemente", afferma Force. "Stimare gli anni di vita in buona salute che i bambini hanno perso a causa del cancro consente ai responsabili politici di confrontare le implicazioni, aiutandoli a determinare il modo più efficace per spendere risorse limitate e identificare quelle decisioni che possano avere un alto impatto".