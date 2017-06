Tumori: Lorenzin, lotta cancro al seno priorità sanità pubblica

20 giugno 2017- 15:04

Roma, 20 giu. (AdnKronos Salute) - "Il tumore del seno è la più frequente e la prima causa di morte tra le donne, sia nei Paesi in via di sviluppo che in quelli economicamente sviluppati, anche se, grazie a diagnosi sempre più precoci e terapie sempre più efficaci, la sopravvivenza è in netto aumento. Ciò nonostante, il tumore al seno rappresenta ancora oggi un problema di grande rilevanza tanto che la lotta a questa patologia è considerata tra le priorità della sanità pubblica". Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in un messaggio inviato in occasione dell'evento "Futuro in rosa. Prevenzione e ricerca dei tumori femminili" organizzato oggi a Roma alla Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato."Questa attenzione - aggiunge - è innanzitutto riscontrabile nella pianificazione nazionale (Piano nazionale della prevenzione, Piano oncologico nazionale), ma è anche evidente nella lunga storia di successi scientifici e sanitari, che hanno permesso negli ultimi decenni di ridurre sempre più il tasso di mortalità tali successi della terapia e della ricerca hanno posto il nostro Paese in posizione di assoluta preminenza nel panorama internazionale". "E' indubbio - prosegue - ci sia ampio consenso in sede scientifica e istituzionale nel ritenere che sane abitudini alimentari e corretti stili di vita siano un efficace strumento di prevenzione oncologica. Mettere la prevenzione al centro della salute della donna è un tema al quale questo ministero presta grande attenzione. Quest'anno - conclude Lorenzin -abbiamo celebrato la seconda giornata nazionale per la salute della donna, cercando di veicolare un messaggio di diffuso senso di responsabilità, proponendo l'adozione di stili di vita corretti, comportamenti salutari e il ricorso agli screening".