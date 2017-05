Tumori: maratona in 'rosa' e prevenzione, torna a Roma la Race for the Cure

16 maggio 2017- 15:08

Contro il cancro al seno

Roma, 16 mag. (AdnKronos Salute) - Una maratone 'rosa' nel cuore di Roma per combattere il cancro al seno. Dal 19 al 21 maggio torna 'Race for the Cure', la tre giorni di salute, sport e benessere organizzata nel 'villaggio' del Circo Massimo dalla Susan G. Komen e giunta alla sua 18sima edizione. Oltre alla gara podistica di domenica, infatti, venerdì e sabato tra le rovine romane saranno offerte alle donne check up e visite gratuite volte a promuovere la prevenzione e stili di vita sani. La corsa, che si snoderà per 5 chilometri tra le meraviglie archeologiche del centro di Roma, vedrà gareggiare decine di migliaia di partecipanti, uomini e donne: "L'obiettivo è battere i record dello scorso anno, quando nelle quattro Race italiane sono stati coinvolti oltre 100 mila partecipanti, dei quali oltre 61 mila a Roma", ha spiegato Riccardo Masetti, presidente Komen Italia, nel corso della presentazione dell'iniziativa al Coni a Roma.Oltre alla maratona domenica è prevista una passeggiata di 2 chilometri, che attraversa il centro di Roma partendo da piazza Bocca della Verità. Per iscriversi sarà sufficiente una donazione minima di 15 euro che darà diritto a pettorale, borsa gara con omaggi delle aziende partner e la popolare t shirt da collezione della manifestazione. Ma già da venerdì aprirà il Villaggio della Salute, Sport e Benessere al Circo Massimo, per offrire consulenze specialistiche, esami diagnostici e lezioni pratiche di sport, fitness, yoga, qi-gong, meditazione, corretta alimentazione per incoraggiare ad avere stili di vita più sani. Nel villaggio sarà attivo anche uno sportello informativo per gli screening istituzionali offerti dalla Regione Lazio per la prevenzione del tumore al seno, del collo dell'utero e del colon. E infine uno spazio dedicato ai bambini con area ludica e di intrattenimento animata. Come sempre però le vere protagoniste saranno le 'Donne in rosa', donne che stanno affrontando o hanno sconfitto un tumore al seno e che indosseranno una maglia rosa. A loro sarà riservata un'area speciale nel Villaggio, realizzata con il contributo di Aveeno (azienda del gruppo Johnson&Johnson). Madrine della manifestazione le attrici Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, che da anni si batte per aiutare le altre donne a vincere il tumore: "La prima volta che ho partecipato a Race for the Cure mi sono accorta che non ero sola - ha detto Banfi - Se alla fine sarò riuscita a convincere almeno una donna a fare prevenzione e a salvarsi la vita, avrò risolto la mia". Alla Race for the cure verranno premiati i primi 10 uomini classificati, le prime 10 donne, i primi 5 bambini, le prime 10 'donne in rosa' e le prime tre società sportive, oltre a tanti altri riconoscimenti per la squadra più simpatica, la più grande squadra aziendale, ospedaliera, diplomatica. Grazie ai fondi raccolti con le manifestazioni di Roma, Bari, Bologna e Brescia la Komen Italia ad oggi ha erogato più di 13 milioni di euro, per dare vita ad oltre 700 nuovi progetti per il contrasto ai tumori al seno. Per il 2017 tra gli obiettivi principali c'è quello di attivare una nuova unità mobile di promozione della salute femminile, il 'Polobus', che aiuti la Komen Italia ad estendere i propri programmi di prevenzione sul territorio nazionale."Siamo onorati di ospitare la presentazione di questa manifestazione - ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Lo sport è diventato il veicolo per sostenere la battaglia contro il tumore al seno: siamo portatori di questo messaggio e io ne sono molto orgoglioso. E' impressionante come questo progetto sia cresciuto anno dopo anno". "Il Policlinico Gemelli gioca in squadra con Komen Italia e tanti altri testimonial per promuovere la cultura della prevenzione - ha aggiunto il Enrico Zampedri direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma - Siamo contenti di partecipare a questo progetto dedicato alle donne". Organizzata sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica, con il patrocinio del ministero della Salute, della Regione Lazio, di Roma Capitale e ancora, tra gli altri, del Policlinico Gemelli di Roma, Coni e Fidal, la manifestazione dopo la tappa romana si sposterà in altre città italiane: 26, 27, 28 maggio a Bari; 22, 23, 24 settembre a Bologna; 6, 7, 8 ottobre a Brescia.