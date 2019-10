4 ottobre 2019- 17:22 Tumori: Milano, in 11 mila alla 'Pink Parade' per la Fondazione Veronesi Domenica 6 ottobre camminata di 5 km per sostenere lo studio 'Pink' contro il cancro al seno

Milano, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Torna a Milano la 'PittaRosso Pink Parade' (#PPP2019), una camminata di 5 chilometri "per farsi del bene e fare del bene". L'iniziativa, che è giunta alla sesta edizione e conta già oltre 11 mila iscritti, sostiene infatti le attività di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori femminili. L'appuntamento è per domenica 6 ottobre alle 10.30, con partenza e arrivo in piazza Castello. Il percorso si snoda attraverso Parco Sempione, piazzale Cadorna, piazza Cordusio, piazza della Scala e via Monte Napoleone.Un'invasione gioiosa del centro città che aiuterà a finanziare in particolare lo studio 'Pink', un progetto multicentrico pluriennale - inserito nell'ambito del progetto 'Pink is Good' di Fondazione Veronesi per la lotta alle neoplasie della donna (seno, utero e ovaio) - che mira a ridurre ulteriormente la mortalità per cancro al seno migliorando l'integrazione fra le tecniche diagnostiche disponibili, in modo da favorirne un uso personalizzato, e valutando le correlazioni tra stili di vita e insorgenza di malattia su un ampio numero di pazienti, così da ottimizzare gli interventi di prevenzione.Il Villaggio della PittaRosso Pink Parade 2019 sarà allestito come gli anni scorsi in piazza del Cannone e sarà aperto domani, sabato 5 ottobre, dalle 11 alle 18 e domenica 6 dalle 7.30 alle 14. Non solo un punto di ritrovo: domani l'area ospiterà per esempio 'Mrs Sporty', quattro sessioni di fitness guidate da esperti Mrs Sporty per offrire degli allenamenti preparatori alla camminata (minicircuiti di 20 minuti con riscaldamento, workout e stretching finale), e 'Wakeup Cosmetics Milano', quattro masterclass di make-up artist Wakeup Cosmetics (20 minuti con look live in diretta su una modella). Ad animare il Villaggio ci saranno inoltre i gazebo dei partner della Pink Parade e il camper del Centro diagnostico italiano, attrezzato ad ambulatorio mobile per offrire a tutte le donne - su prenotazione - visite senologiche gratuite con gli specialisti Cdi.E' possibile iscriversi alla camminata solidale online sul sito http://www.pittarossopinkparade.it, fino alle 13 di oggi 4 ottobre; in tutti i punti vendita PittaRosso fino alle 20 di domani; presso il gazebo iscrizioni al Villaggio di piazza del Cannone (domani dalle 11 alle 18 e domenica dalle 7.30 alle 9.30); presso il gazebo in piazzale Cadorna, oggi fino alle 19. Il costo di iscrizione è di 14 euro, interamente devoluti a Fondazione Umberto Veronesi. Tutti gli iscritti riceveranno in omaggio la T-shirt tecnica ufficiale e la sacca gara con omaggi dei partner. T-shirt e pettorali potranno essere ritirati domani al Villaggio dalle 11 alle 18, o domenica dalle 7.30 alle 9.30. Il ritiro delle sacche è previsto al termine della manifestazione, sempre in piazza del Cannone.