Tumori, oltre 100 milioni di euro per 600 progetti di ricerca

20 gennaio 2017- 16:48

Assegnati fondi da Airc e Firc

Roma, 20 gen. (AdnKronos Salute) - Ben 102 milioni di euro nella lotta ai tumori. A tanto ammontano i fondi assegnati dall'Airc (l'associazione italiana per la ricerca sul cancro) e la sua Fondazione per finanziare 602 progetti di ricerca, di cui 157 per giovani ricercatori, e 78 borse di studio. Ne beneficeranno 5.000 ricercatori, impegnati nei laboratori di università, ospedali ed enti di ricerca in tutta Italia, prevalentemente in strutture pubbliche, con l'obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile. A questo esercito, composto per il 63% da donne e per il 52% da 'under 40', si guarda con speranza: dal lavoro quotidiano di questi scienziati si attendono ricadute positive per i sistemi della ricerca e della sanità del nostro Paese e, soprattutto, per i malati che combattono il cancro.I progetti sono stati selezionati dopo un attento processo di valutazione, con il metodo internazionale della 'peer review', ad opera di una squadra di circa 500 revisori, prevalentemente internazionali. "Le risorse appena stanziate da Airc e Firc danno ai ricercatori italiani nuove armi per la lotta ai tumori - sottolinea Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico dell'associazione - Per vincere questa sfida da tempo siamo impegnati a far crescere una nuova generazione di scienziati: menti giovani e preparate per le quali abbiamo studiato percorsi di formazione e specializzazione dedicati", sottolinea. "Parallelamente portiamo nuova linfa - prosegue Caligaris Cappio - a centinaia di programmi di ricerca pluriennali guidati dai migliori ricercatori italiani, sostenendo il lungo lavoro che porta ai risultati scientifici utili ai pazienti. I dati di sopravvivenza confermano la qualità della ricerca italiana e vedono il nostro Paese al vertice in Europa per numero di guarigioni: la sopravvivenza a cinque anni è infatti migliorata rispetto al quinquennio precedente sia per gli uomini (55%) che per le donne (63%)". Risultati raggiunti grazie ai progressi della ricerca, che molto deve, nel nostro Paese, alla generosità e alla fiducia degli italiani, come i 4,5 milioni di sostenitori di Airc e i 20 mila volontari attivi su tutto il territorio. Questi ultimi distribuiranno, sabato 28 gennaio in oltre 2.700 piazze, le 'Arance della Salute', tradizionale appuntamento che vede protagonista il frutto scelto dall'Airc come simbolo dell'alimentazione sana e protettiva.Secondo l'American Institute for Cancer Research, tre tumori su dieci sono prevenibili con una sana alimentazione, ricorda l'associazione sottolineando che "il cibo che consumiamo rimane uno dei fattori di rischio più importanti, dopo il fumo e prima della sedentarietà. Altrettanto importante anche l'esercizio fisico regolare che, come dimostrato da numerose ricerche, diminuisce del 20-40% il rischio di tumore al colon, endometrio e polmone, oltre a contribuire alla prevenzione del cancro al seno". L'iniziativa sarà presentata giovedì 26 gennaio alle 11 nella Scuola della cucina italiana a Milano, in un incontro aperto da uno speciale show cooking 'al gusto d'arancia'.