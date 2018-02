Tumori: Renzi, da Nadia Toffa una bellissima lezione di coraggio

12 febbraio 2018- 14:40

Roma, 12 feb. (AdnKronos Salute) - "Ciò che ha fatto ieri Nadia Toffa parlando in tv della sua vita e della sua battaglia con una forza da leone merita solo un abbraccio gigantesco da parte di tutti noi". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Per una volta non ci sono divisioni politiche, religiose, culturali: non c'è spazio per chi odia, per chi fa polemica. C'è solo l'umanità di una giovane donna che ha fatto una cosa grandiosa - prosegue il segretario del Pd - Tutti noi abbiamo qualcuno, in famiglia o tra gli amici, che sa cosa significhi la chemio e lottare contro il tumore. E per questo sa quanto sia importante ciò che Nadia ha fatto. Per i malati, certo. Ma anche per tutti gli altri. Una bellissima lezione di coraggio. Solo #grazie".