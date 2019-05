23 maggio 2019- 16:09 Tumori: Sapia (M5S), 'Comprehensive Cancer Center risposta per Centro-Sud'

Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - "Saluto con entusiasmo l'inaugurazione del Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma, che rappresenta un riferimento per la ricerca contro il cancro e per la cura dei pazienti oncologici, soprattutto meridionali, troppo spesso costretti a emigrare verso il Nord a causa dell'incapacità di gestione e programmazione di più amministrazioni regionali, in primo luogo della Calabria". Lo afferma il deputato M5S Francesco Sapia, della Commissione Affari sociali."Si tratta di una novità di rilievo per l'intero Mezzogiorno, perché questa struttura è stata realizzata, partendo dall'esperienza scientifica del Gemelli, con l'obiettivo di fornire ai malati un'assistenza specialistica integrata, proprio come fanno i migliori centri americani. Inoltre - prosegue il parlamentare - il centro contribuirà alla formazione del personale che lavora nell'ambito della ricerca biomedica oncologia e consentirà al malato di essere seguito con grande attenzione e vicinanza: dalla diagnosi alla terapia, dall'alimentazione specifica fino al sostegno psicologico e ai controlli periodici". "Resto convinto - conclude Sapia - che pubblico e privato debbano e possano convivere, come previsto dalle norme che regolano l'attività del Servizio sanitario. E' fondamentale che la politica integri in maniera intelligente e razionale l'offerta sanitaria dell'uno e dell'altro, investendo sulla qualità del sistema vigente".