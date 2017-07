Tv: corsi Ecm su Doctor's Life, a medici e farmacisti piace il tutor

21 luglio 2017- 15:50

Molte le richieste di approfondimenti e bibliografia agli autori delle lezioni

Roma, 21 lug. (AdnKronos Salute) - Chiarimenti, approfondimenti, informazioni bibliografiche. Ai medici e farmacisti che si aggiornano su Doctor's Life piace il servizio di tutoraggio assicurato agli iscritti ai corsi Ecm. Nei mesi estivi su Doctor's Life - edito da AdnKronos Salute e in onda h24 sul canale 440 della piattaforma Sky - vanno in onda 22 ore di lezioni, articolate in 9 corsi Ecm, per conseguire crediti formativi anche mentre si è in vacanza al mare o in montagna. E crescono le richieste degli iscritti ai docenti dei corsi. In particolare, si registra una grande partecipazione al tutoraggio online per il corso 'Innovazione della gestione della cirrosi: prevenzione degli episodi di Encefalopatia Epatica', realizzato da Antonio Gasbarrini (direttore dell'Area Gastroenterologia della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma), Oliviero Riggio (associato di Gastroenterologia della Sapienza di Roma) e Sara Montagnese (ricercatore dell'Università di Padova). Molto interesse anche per 'Febbri tropicali e patologie di importazione', corso realizzato in collaborazione con l'Istituto Inmi Lazzaro Spallanzani.Doctor's Life vanta anche un Forum Ecm: ambienti online dedicati alla collaborazione fra gli iscritti ad ogni singolo corso. Il medico o il farmacista possono accedere con le proprie credenziali dal pannello utenti sul sito www.doctorslife.it, per confrontarsi con i colleghi impegnati nello stesso percorso di educazione continua in medicina.