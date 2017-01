Tv: dalle protesi intime per lui al reflusso, le novità su Doctor's Life

27 gennaio 2017- 15:54

Roma, 27 gen. (AdnKronos Salute) - Protesi intime per lui, ma anche segreti a tavola per difendersi dal reflusso gastroesofageo o il mondo a colori visto con gli occhi di animali e insetti. Fra le novità da febbraio su Doctor's Life - edito da AdnKronos Salute e in onda h24 sul canale 440 della piattaforma Sky - c'è infatti il nuovo Inside Meeting dedicato alle innovazioni nell'implantologia delle protesi peniene. Torna poi 'Prevention 360, appuntamento con la prevenzione': la seconda puntata è dedicata proprio al reflusso gastroesofageo che, come spiega il nostro esperto, si tiene a bada con piccole attenzione quotidiane. Novità in arrivo anche sul versante degli Ecm, i corsi di educazione continua in medicina: una serie di approfondimenti, realizzati insieme a specialisti dell'Inmi Lazzaro Spallanzani, faranno il punto su 'Febbri tropicali e patologie di importazione'. Infine i nuovi documentari in palinsesto illustrano curiosità, storie e scoperte del 'Secolo della genetica' ('The Mysteries of Dna') e svelano il mondo visto con gli occhi degli animali ('Seeing colour').