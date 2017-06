Tv: su Doctor's Life la formazione non va in vacanza, al via nuovi corsi

20 giugno 2017- 10:44

Roma, 20 giu. (AdnKronos Salute) - Anche in estate la formazione 'targata' Doctor's Life non va in vacanza. Anzi, con 21 ore di formazione settimanali e 9 corsi in tv e online, i medici e farmacisti iscritti a Doctor's Life - edito da AdnKronos Salute e in onda h24 sul canale 440 della piattaforma Sky - potranno conseguire crediti formativi anche al mare o in montagna. Fra i nuovi corsi in palinsesto tra giugno e luglio: 'Innovazione della gestione della cirrosi: prevenzione degli episodi di Encefalopatia Epatica', ma anche le lezioni 'in rosa' dedicate a: 'L'Epatite C nella donna'.Si parlerà poi di viaggi e microrganismi insidiosi in 'Febbri tropicali e patologie di importazione', corso realizzato in collaborazione con l’Istituto Inmi Lazzaro Spallanzani. A completare il programma di formazione il corso 'Assistenza al neonato a rischio', realizzato in collaborazione con Fondazione Fatebenefratelli. Per info e dettagli: www.doctorslife.it.