18 dicembre 2018- 10:44 Tv: Teva Italia e Fondazione Veronesi insieme per il benessere con ‘L’ora della Salute’ Puech d'Alissac, abbiamo l’ambizione di aiutare le persone a sentirsi meglio

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Raccontare in modo rigoroso, autorevole e aggiornato, i diversi aspetti legati alla salute e al benessere che riguardano tutti. Questo l’obiettivo del progetto editoriale di Teva Italia e Fondazione Veronesi partito domenica 16 dicembre su La7 con la trasmissione ‘L’ora della Salute’’. I temi sono quelli che più toccano la sensibilità della gente e che più sono discussi e al centro delle attenzioni delle persone: dai vaccini all'impatto della tecnologia sulla salute, dalle malattie sessualmente trasmissibili alla donazione di organi. Un impegno che per il gruppo farmaceutico in prima fila su questo fronte diventa anche una sorta di sfida: divulgare informazioni importanti su temi spesso ostici e che faticano a trovare spazio, come spiega l'amministratore delegato di Teva Italia, Hubert Puech d'Alissac: ‘’questa trasmissione -dice- rappresenta per noi un tassello importante del nostro impegno di aiutare ogni giorno le persone a sentirsi meglio’’. Veridicità e innovazione saranno quindi il marchio di fabbrica della trasmissione, così come i contenuti saranno trattati per assicurare un contributo concreto a chi quotidianamente ricerca informazioni sulla propria salute. Tra i temi trattati dal format, anche i bisogni dei bambini che si ammalano di tumore, oltre al filo conduttore dell'importanza degli stili di vita e della prevenzione.‘’Oggi -dice Puech d'Alissac- tutti hanno bisogno di accesso alle informazioni sulla salute, ma sono pochi i canali per avere un'informazione giusta, di qualità, capace di dare fiducia ai pazienti. Con questo programma abbiamo l’ambizione di farlo’’.