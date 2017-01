Un rene per i 20 anni di nozze, il regalo di Scott a Cindy

17 gennaio 2017- 12:53

Milano, 17 gen. (AdnKronos Salute) - Un regalo salvavita per i 20 anni di matrimonio. Scott Chafian, un americano della Virginia, donerà alla moglie Cindy malata di rene policistico un suo organo. Data del trapianto il 24 gennaio, la vigilia del loro anniversario di nozze. A causa della patologia di cui soffre la donna è già stata operata diverse volte, da circa 2 anni è in dialisi e dall'anno scorso le sue condizioni sono molto peggiorate. "E' devastante - racconta Scott al network Wtkr, come riporta la Cnn online - Mi sentivo impotente", aggiunge il marito che per questo ha deciso di fare qualcosa di davvero concreto: un gesto estremo di generosità, offrire alla partner uno dei suoi reni.La prima proposta di dono risale a 6 anni fa, ma Cindy inizialmente l'aveva rifiutata. Poi la sua salute è precipitata e così ha deciso di accettare: "Ho toccato il fondo - dice la donna - L'ho guardato e gli ho detto ok, sono pronta". A rendere ancora più commovente la storia è la data dell'intervento. "Per la prima volta mi sono abbandonata all'emozione e ho pianto", confessa Cindy che parla di "un regalo straordinario. Mi sta letteralmente donando la vita". Per la coppia sono giorni di speranza, ma anche di preoccupazione. Per qualche tempo, infatti, calcolando il periodo di ricovero e la convalescenza moglie e marito non potranno lavorare. Per questo fanno appello alla solidarietà di tutti e hanno aperto una pagina sul portale 'GoFundMe'.