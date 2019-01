14 gennaio 2019- 13:16 Università: medici Milano-Bicocca tra migliori al mondo, rating agenzia Usa 'Rating' camici bianchi, ateneo meneghino primo in Europa in ambito ipertensione e cardiovascolare

Milano, 14 gen. (AdnKronos Salute) - Il 'rating' internazionale dei camici bianchi premia l'università di Milano-Bicocca e in ambito 'ipertensione e cardiovascolare' colloca i suoi medici fra i migliori del mondo. Secondo la valutazione dell'agenzia statunitense Expertscape, che individua i maggiori esperti internazionali nelle varie discipline mediche, in questo settore Milano-Bicocca è prima in Europa e quinta nel mondo. E tre docenti dell'ateneo sono valutati come i primi dieci al mondo: Giuseppe Mancia, Guido Grassi e Gianfranco Parati.Expertscape, spiega l'università meneghina in una nota, si basa sull'analisi di una serie di parametri e di diverse variabili e copre tutte le aree della medicina (più di 26mila argomenti biomedici), classifica esperti e istituzioni secondo la loro disciplina, identifica l'area di ricerca, valuta il numero delle citazioni e la posizione dei nomi fra gli autori.Il sistema di indicizzazione dell'agenzia americana si basa sulle pubblicazioni in Pubmed degli ultimi 10 anni, identificati da una determinata parola chiave. E tra gli esperti nella sezione 'ipertensione e cardiovascolare' spiccano i 3 professori del Dipartimento di medicina e chirurgia dell'ateneo: al primo posto in Europa e secondo al mondo figura Mancia, professore emerito di Milano-Bicocca; terzo in Europa e quarto al mondo Grassi, docente di Medicina interna; settimo in Europa e nono al mondo Parati, docente di Malattie dell'apparato cardiovascolare.