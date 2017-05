Vaccini: Aifa annuncia azione legale contro Codacons

30 maggio 2017- 17:03

Oggi i dati su segnalazioni di sospette reazioni avverse

Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) annuncia di avere dato mandato ai propri legali di agire nei confronti di Codacons "affinché sia difesa in ogni forma e in ogni sede la verità scientifica, la realtà dei dati, la qualità dell’operato svolto dall’Agenzia che ha nella tutela della salute dei cittadini il suo unico obiettivo". Il Codacons questa mattina a Roma ha presentato alcuni dati sulle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini."In Italia ogni anno i vaccini salvano milioni di vite - osserva Aifa - i vaccini hanno debellato malattie mortali, sono farmaci efficaci e sicuri che tutelano la salute. Sulla sicurezza dei vaccini, le affermazioni rilasciate oggi alla stampa dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi, diffondono dubbi e incertezze che non trovano fondamento nella scienza e le attività di farmacovigilanza, nello specifico di vaccinovigilanza, svolte da Aifa attraverso il monitoraggio quotidiano confermano la verità scientifica".