Vaccini: attivista antivax, Trump mi offerto guida indagine su sicurezza

11 gennaio 2017- 13:15

Ma portavoce presidente precisa, non è stata ancora presa decisione su Commissione

Washington, 11 gen. (AdnKronos Salute/Washington Post) - Robert F. Kennedy Jr, un attivista anti-vaccini che sostiene la correlazione con l'autismo, ha riferito che Donald Trump gli ha chiesto di guidare una Commissione con il compito di indagare sulla sicurezza di questi prodotti durante un incontro alla Trump Tower. Alcune ore dopo, però, un portavoce del presidente eletto degli Usa ha precisato che Trump, che come è noto ha più volte espresso le sue perplessità nei confronti dei vaccini, vorrebbe creare una Commissione, ma ancora una decisione non è stata ancora presa. "Il presidente eletto ha apprezzato la discussione con Kennedy su un'ampia gamma di questioni e apprezza le sue idee e i suoi pensieri - ha spiegato il portavoce - Il presidente eletto sta esplorando la possibilità di formare una Commissione sull'autismo, che colpisce così tante famiglie, comunque non è stata ancora presa una decisione". Parlando con i giornalisti, Kennedy era stato invece molto più esplicito: "Il presidente eletto ha alcuni dubbi sulle attuali politiche seguite in materia di vaccini - ha affermato - e ha domande a riguardo". La possibilità che Trump possa avviare una Commissione di inchiesta sulla sicurezza dei vaccini lo metterebbe in contrasto con le posizioni assunte finora dal Governo americano in materia, che ha un Comitato federale sui vaccini, composto da esperti medici e di salute pubblica, che raccomandano la profilassi negli Stati Uniti. Specialisti che hanno sempre contestato la validità delle tesi sostenute da Kennedy, considerate frutto di una pericolosa teoria del complotto. "E' veramente preoccupante, è difficile immaginare qualcuno meno qualificato di lui a guidare una Commissione sui vaccini", ha dichiarato, commentando la possibile nomina di Kennedy, Peter Hotez, direttore della National School of Tropical Medicine e presidente del Sabin Vaccine Institute.