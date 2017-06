Vaccini, basta autocertificazione genitori per l'iscrizione a scuola

7 giugno 2017- 15:54

Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) - Basterà autocertificare l'avvenuta vaccinazione per poter iscrivere i bambini a scuola. Si avrà in questo modo il tempo di presentare la copia del libretto vaccinale entro il 10 luglio di ogni anno all'istituto scolastico. Lo prevede il decreto sull'obbligatorietà dei vaccini in vigore da domani. Lo stesso ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in conferenza stampa a Roma per spiegare i dettagli del provvedimento, ha detto anche che la semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la stessa azienda sanitaria provveda ad eseguire la vaccinazione (o iniziare il ciclo in caso di più dosi) entro la fine dell'anno scolastico.