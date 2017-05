Vaccini: Bebe Vio, se tutta popolazione coinvolta molte malattie sparirebbero

17 maggio 2017- 14:31

Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) - "Io sono pro vaccini ed è veramente importante vaccinare tutti, perché la mia è una di quelle malattie che si può sconfiggere e se il 90% della popolazione si vaccinasse potrebbe veramente sparire. In Inghilterra per un anno hanno vaccinato tutti dagli 0 ai 20 anni ed è sparita una malattia che fa ancora tanti morti e se non fa i morti rende disabili". Lo ha detto l'atleta Bebe Vio, a margine della cerimonia di premiazione in Campidoglio per la campagna 'Una vita da social'.