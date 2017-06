Vaccini: Bianco (Ambrosetti), in Campania trend in ascesa su coperture

15 giugno 2017- 16:29

Napoli, 15 giu. (AdnKronos Salute) - Dal 2015 a oggi in Campania c'è stata "un'inversione di tendenza", con un "trend in ascesa" delle coperture vaccinali. Lo ha spiegato Daniela Bianco, responsabile area Healthcare di The European House - Ambrosetti, intervenuta al dibattito 'Prevenzione vaccinale e tutela della salute - La visione della Regione Campania', questa mattina nella sede della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli. Una tavola rotonda, ha sottolineato, "per fare uno stato dell'arte della prevenzione vaccinale nella regione e di quali sono le strategie per lo sviluppo futuro dell'attuazione del nuovo Piano della prevenzione vaccinale". La situazione della Campania, "anche alla luce dei dati presentati la settimana scorsa dal ministero della Salute - ha evidenziato Bianco - rispetto al 2015 evidenziano un miglioramento del livello di coperture vaccinali su molti indicatori. Quindi, pur essendo al di sotto delle soglie definite ottimali dall'Oms come la media italiana, c'è comunque un'inversione di tendenza e un trend in ascesa. C'è un gap da recuperare nei prossimi anni, ma il Piano di prevenzione vaccinale nazionale è un ottimo strumento per cercare di porre rimedio a questa situazione".