19 giugno 2019- 11:52 Vaccini: Burioni su bimba con tetano, 'tantissime bugie danneggiano figli' 'Chi risarcirà la piccola per il suo dolore e lo Stato per le spese mediche?'

Roma, 19 giu. (AdnKronos Salute) - "Sul tetano girano tantissime bugie. I somari antivaccinisti sostengono che non è un pericolo reale per chi non vive a contatto con gli animali, che basta pulire le ferite con acqua ossigenata per evitarlo, che si può prevenire con la vitamina C e che spesso si è immuni naturalmente. Tutte scemenze. Il pericolo è ovunque, anche una piccolissima ferita può provocarlo, l'acqua ossigenata e la vitamina C sono inefficaci e soprattutto non esiste una immunità naturale. Anche chi ha preso il tetano ed è guarito non è immune. L'unico modo per essere protetti è vaccinarsi". A sottolinearlo è il virologo Roberto Burioni, commentando in un post su Facebook il caso della bimba di 10 anni del Veronese colpita da tetano e ricoverata in Rianimazione. "Purtroppo molti genitori non vaccinano i loro figli. Che poi, sfortunatamente, si ammalano gravemente, come in questo caso. Chi risarcirà questa bambina delle terribili sofferenze che le sono state inflitte dai genitori che non l'hanno vaccinata?", si chiede l'esperto. "Chi risarcirà lo Stato delle spese sanitarie che si dovranno sostenere? E se quel posto in Rianimazione servisse per un altro bambino?"."Chi non vaccina i propri figli è un incivile egoista - afferma Burioni - Per seguire la sua ignoranza e la sua superstizione danneggia i suoi figli e la società. Questi cavernicoli sabato 29 giugno organizzeranno una manifestazione a Rimini, città a me molto cara. Gireranno per la città con delle magliette arancioni. Quando li incontrate, riminesi - esorta il virologo - ditegli con educazione e rispetto quello che pensate di loro. Perché a causa delle loro bugie e della loro follia c'è una bambina in rianimazione a Verona".