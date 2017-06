Vaccini: Codacons, denuncia ministero per numero verde 1500

21 giugno 2017- 16:06

L'Associazione, Corte Ue conferma nostre denunce

Roma, 21 giu. (AdnKronos Salute) - Il Codacons annuncia "una denuncia in Procura contro il ministero della Salute per il numero verde 1500 sui vaccini". Lo afferma in una nota l'Associazione, che "ha registrato infatti alcune telefonate dove gli operatori del numero verde negavano in modo categorico l’esistenza di reazioni avverse ai vaccini e possibili malattie o effetti negativi per la salute legati alle vaccinazioni, in totale contrasto con quanto affermato dall'Oms, dai più importanti enti sanitari, dai tribunali italiani, dalla Corte di Giustizia Ue e dagli stessi bugiardini dei farmaci vaccinali".Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul nesso di causalità tra vaccini e malattie, il Codacons ha aggiunto: "La Corte di Gustizia Ue, che ha certificato il possibile nesso di causalità tra vaccini e malattie, conferma in modo definitivo quanto il Codacons denuncia ormai da mesi e in ogni sede possibile, comprese le aule di giustizia dove poche settimane fa l’associazione, dinanzi la Corte d’Appello di Milano, ha ottenuto la condanna definitiva del ministero della Salute in favore di una famiglia danneggiata dalle vaccinazioni". "La decisione della Corte Ue apre ora la strada ad un enorme contenzioso in Italia - osserva il presidente dell'Associazione, Carlo Rienzi - considerato che solo al Codacons, negli ultimi mesi, sono giunte oltre 2.500 segnalazioni di possibili effetti negativi dei vaccini pediatrici sulla salute dei bambini".