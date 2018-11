22 novembre 2018- 15:30 Vaccini: commissario Ue, basta fake news, salviamo vite dei bambini

Bruxelles, 22 nov. (AdnKronos Salute) - Il dibattito sulle vaccinazioni per i bambini dovrebbe essere "razionale", non basato su "fake news e teorie fuorvianti", perché ciò che conta è "salvare le vite dei bambini". Lo dice il commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis, rispondendo, in conferenza stampa a Bruxelles, ad una domanda circa la posizione del governo italiano in materia di vaccinazioni."La mia risposta è semplice - afferma il commissario - se fossi un membro del governo italiano", direi "per favore, non create divari tra Bruxelles e l'Italia, perché aiuta a rafforzare l'euroscetticismo. Sono anche responsabile del problema di come salvare le vite dei bambini: non importa se in Lituania on in Italia. Ed è assolutamente inutile - continua - avere solo dibattiti, dibattiti, dibattiti: servono azioni, non dibattiti. Ora, la domanda alla società è semplice: volete basarvi sulle fake news o dibattere teorie fuorvianti o siete pronti a salvare le vite dei bambini?". "E ora - prosegue Andriukaitis - quelle persone sono responsabili: facciamo un lavoro migliore. Siamo pronti ad assistere, per vedere come possiamo proteggere le vite dei bambini e aiutare l'Italia a raggiungere livelli di copertura più elevati. Quello - continua il commissario europeo - è il segnale da mandare ai genitori italiani, alla società italiana, ai parlamentari italiani e a tutti noi, inclusa la Lituania, la Polonia e tutti i Paesi. E' sempre molto strano vedere certi dibattiti, aiuta a creare euroscetticismo, niente di più. Dobbiamo avere un dibattito razionale, con posizioni razionali, per raggiungere il nostro obiettivo. Sì, l'Europa libera dal morbillo è il nostro obiettivo comune, è il nostro dovere a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità. Facciamo quello che possiamo", conclude Andriukaitis.