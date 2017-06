Vaccini: da domani numero pubblica utilità 1500 del ministero della Salute

13 giugno 2017- 17:22

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16

Roma, 13 giu. (AdnKronos Salute) - A partire da domani, 14 giugno, sarà attivo il numero di pubblica utilità 1500 al quale risponderanno medici ed esperti del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, per fornire ai cittadini informazioni e risposte in merito alle novità introdotte dal recente decreto legge in materia di vaccini. Lo riferisce il dicastero, ricordando che il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16.