Vaccini: da Regioni ok a decreto, ma Veneto e Valle d'Aosta lo bocciano

6 luglio 2017- 16:47

Roma, 6 lug. (AdnKronos Salute) - Parere positivo delle Regioni al decreto sui vaccini anche se non c'è l'unanimità: Veneto e Valle d'Aosta, anche se per motivi diversi, 'bocciano' le norme. Il tema dell'obbligo vaccinale è stato al centro della Conferenza delle Regioni, che oggi in Unificata dovranno esprimere un parere. Il Veneto ha già annunciato il ricorso alla Consulta contro il provvedimento, mentre la Valle d'Aosta non farà ricorso.