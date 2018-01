Vaccini: Di Maio, con M5S al governo via decreto Lorenzin

15 gennaio 2018- 15:30

Legge per raccomandarli

Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - Se M5S andrà al governo "faremo una legge per raccomandare i vaccini: siamo a favore della raccomandazione e per l'obbligo, ma come era inteso prima del decreto Lorenzin". Lo dice Luigi Di Maio, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radio1, a chi gli domanda se i 5 Stelle sono per l'abolizione del decreto Lorenzin sui vaccini.