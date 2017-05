Vaccini: Di Maio, governo nel caos, presto proposta legge M5S

12 maggio 2017- 13:01

Roma, 12 mag. (AdnKronos Salute) - "Il governo è nel caos. Non riesce a trovare un accordo né sul tema dei vaccini né su quello della legge elettorale. L'unica cosa su cui riescono a mettersi d'accordo è quando devono fermare la proposta per abolire i vitalizi e le pensioni dei parlamentari". Così Luigi Di Maio, a margine di un convegno presso il Palazzo dei gruppi di Montecitorio, parlando dell'ipotesi vaccini obbligatori per la scuola dell'obbligo."Presto - ha annunciato il vicepresidente della Camera - ci sarà una nostra proposta di legge su tutto il tema vaccini. Ma noi pensiamo che in questo momento a schiarirsi le idee debba essere il governo, che litiga tra ministeri". "C'è un presidente del Consiglio ufficiale non pervenuto e un presidente del Consiglio ombra, che dice 'dovete coordinarvi di più'. In realtà, se continuano così, non durano 10 mesi fino alle elezioni di febbraio 2018", ha aggiunto l'esponente M5S.