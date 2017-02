Vaccini: Fimp, al via tour dei pediatri 'Vaccinare su e giù per lo stivale'

22 febbraio 2017- 16:22

Eventi formativi a Torino, Roma e Catania in collaborazione con i Collegi Ostetriche

Roma, 22 feb. (AdnKronos Salute) - Riparte da Torino la terza edizione del tour 'Vaccinando su e giù per lo stivale'. L’iniziativa, promossa dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp), quest’anno toccherà anche Roma e Catania. La novità di quest'edizione - spiega Fimp in una nota - è la collaborazione con la Federazione nazionale collegi ostetriche (Fnco), individuate come partner importante nella prevenzione delle malattie infettive in gravidanza e nel periodo perinatale."L’evento - spiega Giampietro Chiamenti, presidente nazionale della Fimp - è casualmente partito in una data che segna una pietra miliare per le vaccinazioni nel nostro paese. Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Piano nazionale vaccini collegato ai nuovi Lea. Bisogna rendere merito al ministro della Salute Beatrice Lorenzin di aver portato a compimento questo piano con il beneplacito delle regioni che a loro volta hanno accettato un gravoso impegno". "È un momento importante che risponde in modo proattivo anche ai segnali di disaffezione dalla pratica vaccinale, emersi negli ultimi anni in molti Paesi - sottolinea Chiamenti - favorita da fuorvianti informazioni sulla sicurezza ed efficacia delle vaccinazioni veicolate in particolare tramite internet. Di fronte a ciò la pediatria di famiglia vuole ribadire il suo impegno nella piena consapevolezza del proprio ruolo di salvaguardia della salute dei bambini ed adolescenti che il servizio sanitario nazionale le ha affidato assumendosi anche la parte di erogazione diretta dei vaccini in co-gestione con la struttura pubblica", conclude il presidente Fimp.