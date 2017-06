Vaccini: Francia, da medici petizione per sì a estensione obbligo

30 giugno 2017- 13:34

Roma, 30 giu. (AdnKronos Salute) - Sì all'estensione dei vaccini obbligatori in Francia, passando da 3 a 11, misura proposta dalla ministra della Sanità Agnès Buzyn per far fronte alla difficoltà di raggiungere la necessaria copertura vaccinale. A esprimere il parere favorevole 200 medici autorevoli in una petizione pubblicata su 'Le Parisien', in merito al progetto della ministra che punta sull'allargamento temporaneo del numero dei vaccini considerati obbligatori. La proposta, sottolineano i medici, va sostenuta perché "la vaccinazione sistematica ha permesso di eradicare malattie; perché tutti gli studi internazionali hanno permesso di escludere che i vaccini possano provocare malattie autoimmuni, neurologi o muscolari; perché le vaccinazioni non rappresentano solo una scelta personale, ma riguardano la protezione dell'intera popolazione in particolare bambini, anziani o fragili; perché le lobby antiscientifiche e antivax manipolano l'opinione pubblica giocando sulla paura".