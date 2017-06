Vaccini: Gaudioso (Cittadinanzattiva), Campania può diventare punto riferimento

15 giugno 2017- 16:31

Napoli, 15 giu. (AdnKronos Salute) - "Troppe volte ci troviamo a dover commentare inefficienze e disastri, come nel recente caso delle formiche all'ospedale San Paolo di Napoli. Ma io dico che non siamo condannati a vivere male e il tema della vaccinazione può rendere la Campania punto di riferimento". Lo ha detto Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, intervenuto al dibattito 'Prevenzione vaccinale e tutela della salute - La visione della Regione Campania', che si è tenuto questa mattina nella sede della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli. In Campania, ha spiegato Gaudioso, "ci sono competenze di prim'ordine, la disponibilità degli operatori e la possibilità di coinvolgere attivamente il mondo della medicina generale. A fronte dei disastri, il tema della sfida della vaccinazione può essere il modo per dire 'si può fare'". La questione vaccini, ha sottolineato, "ci offre lo spunto per dire che è il momento di fare un discorso serio sulla differenza tra racconto e realtà. Allo storytelling preferisco il fact checking, dovrebbero farlo cittadini e amministratori. Le cosiddette fake news sfidano la classe medica a cambiare radicalmente la loro capacità di dialogo e coinvolgimento, e sfidano i cittadini all'approfondimento".