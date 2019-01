30 gennaio 2019- 17:40 Vaccini: Grillo, 'non hanno mai ucciso nessuno, invece di morbillo si muore' Durante conferenza a Chieti il ministro è stata fermata da una donna

Roma, 30 gen. (AdnKronos Salute) - "Io conosco bambini morti per il morbillo, ma bimbi morti per il vaccino non ne conosco. Non fate questa disinformazione, perché la gente muore di morbillo e di meningite". Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, al termine della conferenza a Chieti a sostegno del programma di governo della sanità del M5S, rispondendo a una giovane mamma preoccupata per gli effetti dei vaccini. Nel video pubblicato da 'Il Centro' si vede il 'faccia a faccia' fuori programma tra il ministro e la mamma. La giovane donna prende di petto il ministro affermando di "avere fatto un esposto finora senza risposta" e di "essere preoccupata per la crisi respiratoria del figlio frutto di reazione avversa al vaccino". La Grillo blocca subito la mamma con toni molto decisi, sottolineando l'importanza delle vaccinazioni.