Vaccini: Lorenzin, allargati a 12 quelli obbligatori per scuola

19 maggio 2017- 16:42

Roma, 19 mag. (AdnKronos Salute) - "Il primo obiettivo del decreto era superare le difformità a livello regionale e dare un'unica linea di indirizzo. Abbiamo allargato a 12 le vaccinazione obbligatorie per l'iscrizione a scuola" nella fascia da 0 a 6 anni. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.Con il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, oltre alle vaccinazioni obbligatorie (antipolio, difterite, tetano ed epatite B), sono state introdotte nel gruppo delle vaccinazioni obbligatorie emofilo B, pertosse, morbillo, rosolia, varicella, meningococco C e B, parotite. "Non sono 12 vaccinazioni - ha sottolineato Lorenzin - ma gruppi di vaccini che vengono fatti insieme".