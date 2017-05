Vaccini: Lorenzin, presentato testo base decreto obbligo in Cdm

12 maggio 2017- 14:03

Roma, 12 mag. (AdnKronos Salute) - "Come annunciato ieri ho presentato all'attenzione del Consiglio dei ministri il testo base di decreto legge sull'obbligo vaccinale nelle scuole". Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al termine del Consiglio dei ministri. Nella giornata di ieri, ricorda lo staff di Lorenzin, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (Dagl) e il premier Gentiloni hanno ricevuto il testo, trasmesso ai ministeri competenti. Oggi in Cdm, quindi, Gentiloni -precisa ancora lo staff della ministra - ha indicato la tabella di marcia.