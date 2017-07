Vaccini: Lorenzin, somministrazione in farmacia ottima possibilità

7 luglio 2017- 14:27

Dm stabilirà modalità servizio

Roma, 7 lug. (AdnKronos Salute) - La possibilità di fare le vaccinazioni in farmacia "è un'ottima" novità "che rende operativa la farmacia di servizio. Ovviamente le vaccinazioni saranno gratuite". Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha commentato l'emendamento al decreto vaccini approvato in Commissione Sanità del Senato, lasciando l'assemblea di Confagricoltura 2017 a Roma. Dopo l'approvazione del provvedimento, ha precisato il ministro, "faremo un decreto ministeriale per stabilire le modalità con cui organizzare il servizio", e "parleremo con le Regioni e gli operatori per costruirlo in modo che sia operabile".