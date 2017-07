Vaccini: Marazziti, con modifiche decreto più equilibrato

5 luglio 2017- 19:06

Lavoro Senato sarà confermato alla Camera

Roma, 5 lug. (AdnKronos Salute) - Il decreto sui vaccini "per come si sta modificando, verosimilmente sta trovando un punto di equilibrio". Per questo "credo che il lavoro del Senato verrà confermato alla Camera". Lo ha detto il presidente della commissione Affari sociali della Camera, Mario Marazziti, dove il decreto che prevede l'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola, arriverà dopo il via libera del Senato. "Abbiamo bisogno che si vaccinino tutti e anche di più - ha aggiunto Marazziti - Che possa esserci un'obbligatorietà è importante, ma trovare un accordo su 10, e non più 12, vaccini obbligatori viene incontro ad alcune preoccupazioni. Non possiamo permetterci un'Italia dove la copertura vaccinale scende anche sotto il 90%".