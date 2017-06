Vaccini: Mennini (Tor Vergata), non farli e non fare prevenzione è un costo

15 giugno 2017- 16:32

Napoli, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "A chi ritiene che vaccinare sia costoso rispondo che non vaccinare è un costo, non fare prevenzione è un costo". E' il monito di Francesco Mennini, professore di economia sanitaria e Research Director del Ceis dell'Università Tor Vergata di Roma, intervenuto al dibattito 'Prevenzione vaccinale e tutela della salute - La visione della Regione Campania', questa mattina nella sede della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli."Le campagne vaccinali - ha sottolineato Mennini - sono tra i più efficaci interventi in campo medico e spesso sono anche 'cost saving'. Il problema fondamentale è che le vaccinazioni e le campagne vaccinali sono indirizzate a persone sane, e questo, sembrerà strano, ma è un problema per la gente e per i politici. Le campagne vaccinali vengono viste come costi e non come investimenti, ma è dimostrato che le vaccinazioni hanno permesso risparmi di decine di milioni".