5 febbraio 2019- 11:59 Vaccini: Nas, 96 falsi certificati a scuola, genitori denunciati

Roma, 5 feb. (AdnKronos Salute) - Quasi 100 falsi certificati o autocertificazioni ad attestare vaccinazioni che non sono mai state effettuate sui bambini. Con l’obiettivo di sfuggire all’obbligo scolastico di immunizzazione. I Carabinieri dei Nas hanno effettuato, nel settembre 2018, un monitoraggio nazionale in istituti scolastici ed educativi per il riscontro a campione della veridicità delle certificazioni e autocertificazioni di regolare adempimento degli obblighi vaccinali dei minori presentate dai genitori presso le segreterie degli istituti scolastici, con i dati in possesso delle competenti Asl. Come illustrato oggi in conferenza stampa a Roma, sono stati effettuati accessi presso 1.493 istituti di tutto il territorio nazionale e verificata la presenza e la veridicità di oltre 55.750 tra autocertificazioni e certificazioni consegnate dai genitori all’iscrizione dei figli. Nel corso dei riscontri sono stati rilevati 96 episodi di acclarato falso documentale di autocertificazioni attestati la copertura vaccinale obbligatoria ai sensi della Legge 119/2017, sottoscritte dai genitori, delle quali non è stato trovato riscontro documentale presso le Asl, con deferimento degli stessi alle locali Procure della Repubblica per il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico.