Vaccini: Oms plaude a intervento Italia

20 giugno 2017- 15:03

Bene ministero Salute nelle azioni per bloccare la trasmissione del morbillo

Roma, 20 giu. (AdnKronos Salute) - L'intevento italiano sulle vaccinazioni obbligatorie non è passato inosservato a livello internazionale. In una lettera inviata alla Commissione Sanità del Senato, impegnata nelle audizioni sul decreto vaccini, l'Organizzazione mondiale della sanità plaude all'azione italiana. "Il direttore regionale dell'Oms Europa, Zsuzsanna Jakab, plaude al ministero della Salute che ha intrapreso un intervento attivo" a tutela della salute delle comunità, "chiudendo i gap" in termini di immunità.L'Oms Europa sottolinea l'accelerazione dell'intervento italiano "per bloccare la trasmissione del morbillo ed è pronta a offrire tutto il necessario supporto tecnico per aiutare il miglioramento dei tassi di copertura vaccinale nel Paese e arrivare a un controllo della malattia". (segue)