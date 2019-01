15 gennaio 2019- 15:00 Vaccini: Oms, sfiducia tra 10 minacce alla salute globale Insieme ai cambiamenti climatici, alla resistenza agli antibiotici, all'Hiv, all'influenza pandemica

Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - La recrudescenza in alcuni Paesi "di atteggiamenti di riluttanza e di sfiducia verso le politiche di vaccinazione, nonostante la disponibilità di campagne di immunizzazione, minaccia di insidiare i progressi fatti nei confronti delle malattie prevenibili. I vaccini sono uno dei metodi con il maggior rendimento costo-efficacia contro le malattie, prevengono 2-3 milioni di morti l'anno e ne eviterebbero un altro milione e mezzo se le coperture aumentassero". Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che inserisce la 'vaccine hesitancy', ovvero l'esitazione nel fare i vaccini, come una delle 10 minacce alla salute globale per il 2019 insieme ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, alla resistenza agli antibiotici, alle malattie non trasmissibili, all'Hiv, alle situazioni di fragilità, alle carenze sanitarie, all'influenza pandemica, alla Dengue e al virus Ebola.