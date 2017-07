Vaccini: parere Iss, sì a obbligo da 12 a 10

4 luglio 2017- 17:36

Rafforzare con norma legge offerta per 4 raccomandati

Roma, 4 lug. (AdnKronos Salute) - "L'inclusione nell'obbligo per l'accesso per l'accesso a scuola di 10 vaccini, ovvero i 6 vaccini contenuti nella formulazione esavalente (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse ed emofilo tipo B) e tetravalente (morbillo, parotite, rosolia e varicella) è giustificata dal carattere di urgenza ed emergenza dettata dal declino delle coperture vaccinali e dalla situazione epidemiologica nazionale". E' quanto si legge nel parere inviato dall'Istituto superiore di sanità alla presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi, in merito all'emendamento proposto al decreto sui vaccini per ridurre da 12 a 10 quelli obbligatori."Per quanto riguarda i vaccini contro il meningococco di sierogruuppo b e C, nonchè gli altri due vaccini raccomandati per l'età infantile nell'ambito del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, ovvero quelli contro pneumococco e rotavirus - si legge ancora nel documento - si ritiene comunque necessario rafforzare con norma di legge la raccomandazione già contenuta all'interno del Pnpv per un'offerta attiva e gratuita dei 4 vaccini, data l'urgenza di raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali, anche per far fronte a possibili eventi epidemici (vedasi il focolaio regionale di malattia invasiva causato dal meningococco C)". (segue)