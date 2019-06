26 giugno 2019- 15:31 Vaccini: pediatri, sorprendente e inaccettabile convegno no-vax alla Camera Villani (Sip), 'movimenti che hanno responsabilità etica e morale'

Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) - "E' sorprendente e inaccettabile che, mentre a Verona una bambina rischia di morire a causa del tetano perché non vaccinata, in quanto figlia di genitori no-vax, la Camera dei deputati conceda la propria sala Stampa al Corvelva per un convegno (in programma domani), organizzato da chi in passato ha diffuso informazioni allarmistiche sui vaccini". Cosi in una nota Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), si associa agli appelli lanciati dai firmatari del Patto trasversale per la scienza e dalla Fnomceo, "affinché non si ripropongano più episodi del genere", come sottolinea la società scientifica. "E’ inverosimile che le sedi istituzionali (peraltro per la seconda volta in pochi mesi) siano utilizzate per dare spazio a movimenti che hanno una precisa responsabilità etica e morale per le gravissime condizioni in cui versa la bambina", conclude il presidente della Sip.