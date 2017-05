Vaccini: populismo, politica e morbillo, New York Times attacca M5S

3 maggio 2017- 13:22

Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) - Il New York Times punta il dito contro il M5S in un editoriale dal titolo 'Populismo, politica e morbillo' sulla necessità di contrastare la crescente opposizione alle vaccinazioni: "Una delle tragedie di questi tempi di post-verità - si legge - è che le menzogne, le teorie cospirative e le illusioni diffuse dai social media e dai politici populisti possono essere assolutamente pericolose". Il quotidiano statunitense cita quale "ovvio esempio" la negazione di una responsabilità dell'uomo nei cambiamenti climatici, ma anche "l'opposizione alle vaccinazioni". E fa allusione alla diffusione del morbillo in Italia e in altri paesi europei. In Italia, scrive il New York Times "il populista M5S guidato da Beppe Grillo ha fatto attivamente campagna su una piattaforma anti-vaccinazioni ripetendo i falsi legami tra vaccinazioni ed autismo". M5S "non è responsabile per l'intera diffusione, poiché lo scetticismo sui vaccini precede la crescita del partito", continua. Tuttavia il quotidiano sottolinea come "per questi e altri scettici, la diffusione del morbillo in Italia dovrebbe suonare come fortemente allarmante".