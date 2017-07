Vaccini: Renzi, non si può morire per un morbillo

12 luglio 2017- 10:15

Se non vaccini tuo figlio fai un danno alla sua intera classe

Roma, 12 lug. (AdnKronos Salute) - "Non voglio entrare nel merito del decreto. Questo non è un problema politico. Se non vaccini tuo figlio non stai facendo un danno solo a tuo figlio, ma a tutta la classe di tuo figlio. Questa è una questione che riguarda il futuro dei figli, non si può morire per le conseguenze di un morbillo". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5.