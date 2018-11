13 novembre 2018- 15:49 Vaccini: report, evitate 70 mila morti in Italia in un secolo

Roma, 13 nov. (AdnKronos Salute) - Le patologie prevenibili con vaccino hanno impatti molto importanti non solo sul sistema sanitario e socio-assistenziale, ma anche sul sistema produttivo ed economico. Lo sottolinea il XIII Rapporto Meridiano sanità, presentato oggi a Roma da The European House-Ambrosetti. In Italia un recente studio ha stimato il numero di casi di malattia e di morti evitate tra il 1900 e il 2015 grazie ai vaccini, attraverso l'analisi dei dati disponibili sulla morbosità e la mortalità delle malattie prevenibili da vaccino. I dati ottenuti indicano che, grazie alle vaccinazioni contro difterite, tetano e poliomielite (le tre malattie infettive con la mortalità più elevata nel secolo scorso) sono state evitati oltre 4 milioni di casi e oltre 70 mila morti. Nonostante il valore e i benefici reali e tangibili siano riconosciuti a livello globale e molte siano state le iniziative introdotte a sostegno delle vaccinazioni negli ultimi anni, "in molti Paesi europei si sta assistendo a una progressiva ricomparsa di alcune malattie infettive anche a causa di livelli di copertura vaccinale sotto le soglie raccomandate", spiegano gli esperti nel report.