12 marzo 2019- 16:11 Vaccini: Rezza (Iss), 'solo 0,7% famiglie italiane no-vax, ma 15% esita ancora'

Roma, 12 mar. (AdnKronos Salute) - "Solo lo 0,7% dei genitori italiani di bambini in età scolastica è no-vax, ma rimane un 15% che esita ancora sulle vaccinazioni, e su di loro dobbiamo impegnarci e convincerli". Così all’Adnkronos Salute Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, tra i relatori dell’evento 'True news, good news - Salute e informazione: quando la verità è più di un consiglio', promosso dall’Adnkronos con il supporto di Takeda Italia, oggi a Roma."Dobbiamo convincere i genitori che oggi hanno ancora paura e dubbi - aggiunge Rezza - ma anche lavorare sui professionisti della salute: penso ad alcuni pediatri che danno informazioni non del tutto adeguate sui vaccini o non sono del tutto convincenti verso chi è scettico".