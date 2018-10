10 ottobre 2018- 16:20 Vaccini: Ricciardi (Iss), il problema siamo noi, non i migranti

Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "Il problema dei vaccini riguarda gli italiani e non i migranti, che arrivano con i programmi internazionali e sono protetti. Il problema non è della migrazione ma della mobilità: un ambasciatore italiano ha riportato il morbillo in Messico. I migranti vengono vaccinati, loro vengono da paesi dove le malattie sono un pericoloso quotidiano, dove 5 milioni di bambini ancora non vengono vaccinati, sanno quanto è importante. Siamo noi quindi il problema, non i migranti". Parole di Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità, a margine del Forum Pulizia a Milano.