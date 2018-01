Vaccini: Salvini (Lega), cancelleremo norme Lorenzin su obbligo

10 gennaio 2018- 11:01

Roma, 10 gen. (AdnKronos Salute) - "Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo annuncia in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini.